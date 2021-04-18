Сутормин оценил шансы «Зенита» вновь стать чемпионами в РПЛ

Он заверил, что команда не собирается останавливаться ни перед чем.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что думает о вероятности команды вновь стать чемпионом в Российской премьер-лиге. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Сутормин заявил, что нужно набрать то количество очков, которое позволит команде занять первое место. Он убежден, что команда будет бороться за него всеми силами, так что шанс есть. Тем более на данный момент петербургский футбольный клуб имеет солидное преимущество.

Напоминаем, что впереди «Зенит» ждут два решающий матча – с «Ротором» и «Локомотивом», обе встречи состоятся в Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак подвел итоги матча против «Краснодара».