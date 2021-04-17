Семак подвел итоги матча против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Наставник сине-бело-голубых отметил, что шанс на победу был, но команда им не воспользовалась.

«Матч выдался достаточно интересный. Мы получили быстрый неприятный гол, хотя с самого начала неплохо контролировали мяч. Мы смогли перевернуть ход матча, могли даже добиться победы», — цитирует Семака «Чемпионат.com».

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 26-го тура чемпионата России.

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 2:2. В составе краснодарской команды дубль оформил полузащитник Алексей Ионов. У «Зенита» отличился Сердар Азмун. Еще один мяч на счету Андрея Мостового.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков. На втором месте идет московский «Локомотив».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». Семак сообщил, что у них было два выходных дня для игроков, которые провели несколько матчей за сборные, а те, кто играл мало начали работу вчера.