Директор «Мюзик-Холла» Юлия Стрижак получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Директор «Мюзик-Холла» Юлия Стрижак получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Стрижак получила высокую награду от президента. Фото: Мюзик-Холл

Должность в театре она занимает с 2014 года.

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Юлию Стрижак. Соответствующий указ глава государства подписал 20 апреля, о чем сообщается на сайте Кремля.

Юлия Стрижак получила награду за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Напоминаем, что с 2011 по 2014 годы она работала в Смольном в качестве советника вице-губернатора, а в 2014 году стала директором «Мюзик-Холла».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин наградил орденами пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру».

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