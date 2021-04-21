В Петербурге нефролог, обвиняемый в расчленении жены, отказался признавать вину

Мужчина поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением.
Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков отказался признавать свою вину по делу об убийстве супруги. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Стало известно, что мужчина резко поменял свои показания, заявив, что он никого не убивал Он уверяет, что его заставили дать чистосердечное признание – он признался под давлением следователей, говорит адвокат.
«С его слов, отраженных в протоколе допроса в присутствии защитников, указано, что показания были даны под влиянием психологического и морального давления, оказываемого на него сотрудниками правоохранительных органов на протяжении длительного периода времени, и является самооговором»,
— сказал адвокат нефролога.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обокрали квартиру главного нефролога Петербурга, расчленившего свою жену.