В Петербурге нефролог, обвиняемый в расчленении жены, отказался признавать вину

В Петербурге нефролог, обвиняемый в расчленении жены, отказался признавать вину
Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением.

Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков отказался признавать свою вину по делу об убийстве супруги. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Стало известно, что мужчина резко поменял свои показания, заявив, что он никого не убивал Он уверяет, что его заставили дать чистосердечное признание – он признался под давлением следователей, говорит адвокат.

«С его слов, отраженных в протоколе допроса в присутствии защитников, указано, что показания были даны под влиянием психологического и морального давления, оказываемого на него сотрудниками правоохранительных органов на протяжении длительного периода времени, и является самооговором»,

— сказал адвокат нефролога.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обокрали квартиру главного нефролога Петербурга, расчленившего свою жену.

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