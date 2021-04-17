Обокрали квартиру главного нефролога Петербурга, расчленившего свою жену

Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Квартиру бывшего нефролога Петербурга Александра Земченкова, задержанного за убийство и расчленение собственной жены 11 лет назад, обокрали.

При проверке опечатанного жилища предполагаемого преступника, была обнаружена открытая дверь чердака. Неизвестный похитил имущество семьи Земченкова, после чего скрылся. Была обнаружена пропажа банковских карт и ювелирных изделий.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, вор был оперативно задержан. Им оказался ранее судимы мужчина.

Напомним, 30 марта Александра Земченкова задержали по подозрению в убийстве жены, а 1 апреля он признался в содеянном.

Преступление, как рассказал нефролог, произошло на почве личного конфликта. Каким образом врач лишил жизни Ирину Земченкову, неизвестно, однако после содеянного он расчленил труп и спрятал фрагменты тела по мусорным бакам

Ранее gazeta.spb.ru сообщала , что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал главного нефролога Александра Земченкова до 27 апреля.