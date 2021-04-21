Налоговая удивилась падемию выучки «Республики кошек» и требует объяснений

“Республиканец”. Скриншот поста из аккаунта “«Республика кошек и котов»” в Instagram

“Республиканец”. Скриншот поста из аккаунта “«Республика кошек и котов»” в Instagram

Инспекторы считают, что «выявлены признаки не полного отражения выручки в феврале 2021 года».

Сеть «Республика кошек» получила письмо от ФНС, в котором у заведения требуют объяснений в связи с падением выручки. Налоговые инспекторы считают, что имеет место быть неполное отражение выручки в феврале 2021 года. Об этом пишет «Фонтанка».

Представительница сети отметила, что в январе удалось заработать 226 тысяч рублей, что на 30% меньше, чем год назад. В феврале дела улучшились, и разница «год-к-году» равняется 27 тысячам. Она отметила, что на выручку повлияла пандемия коронавируса и ряд ограничений, что кажется ей очевидным.

«Весь январь мы не могли предлагать посетителям напитки и пирожные и продавали только кофе навынос, из-за чего, кстати, получили массу негатива»,

— объяснила представительница сети.

Таким образом, претензии ФНС кажется сети необоснованными.

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