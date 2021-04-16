Председатель комитета по законодательству Четырбок рассказал об уплате налогов уличными музыкантами

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок рассказал, что решили насчет уплаты налогов уличными музыкантами. Об этом сообщается в Телеграмм-канале «Четырграм».

Напомним, что Комитет по законодательству 16 апреля рассмотрел поправки к законопроекту об уличных музыкантах. Об этом сообщил председатель комитета Денис Четырбок.

Четырбок отметил, что обязывать платить налоги уличных музыкантов никто не будет. Однако такое предложение прозвучало, при этом одобрено не было, потому как не нашло поддержки.

В связи с этим, такая инициатива не вошла в перечень магистральных направлений.

Стоит отметить, что некоторые поправки насчет музыкантов все же внесены были.

Так, исполнители должны будут предупреждать о скором выступлении. Для этого создадут специальный интернет-портал.

Еще проект предусматривает определить места, где уличные выступления будут под запретом.

Также планируется определять уровня шума, который будет исходить из аппаратуры.

Помимо этого власти хотят проклассифицировать музыкальные инструменты, чтобы в дальнейшем решить, с какими можно, а с какими нельзя выступать в том или ином месте города.

Отмечается, что такое предложение выдвинуто не депутатами, а участниками рабочей группы, которая представляет одно из общественных объединений Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге льготным категориям граждан позволят ездить на социальном такси в баню. К такому решению пришли депутаты Законодательного собрания 14 апреля, в ходе первого чтения законопроекта.