Петербургским льготникам разрешили ездить на социальном такси в баню

Петербургским льготникам разрешили ездить на социальном такси в баню
Льготники смогут ездить в бани бесплатно. Фото: pixabay.com

Бани включат в список социально значимых объектов.

В Санкт-Петербурге льготным категориям граждан позволят ездить на социальном такси в баню. К такому решению пришли депутаты ЗакСа сегодня, 14 апреля, в ходе первого чтения законопроекта.

Автором инициативы стал комитет по законодательству. Льготники, согласно задумке, смогут бесплатно доехать до общественных бань. Глава комитета Денис Четырбок отметил, что во многих районах города до сих пор есть дома, в которых нет ванн. В связи с этим местные жители активно пользуются банями. В 2019 году, то есть до пандемии коронавируса, количество помывок составило свыше 1,5 миллиона.

Некоторые депутаты выразили сомнение по поводу инициативы, так как в некоторых банях размещают заведения сомнительного толка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге хотят расширить список граждан, которые могут пользоваться соцтакси.

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