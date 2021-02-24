В Петербурге хотят расширить список граждан, которые могут пользоваться соцтакси

В ЗакС инициативу планируют рассмотреть в ближайшее время.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал рассмотреть возможность расширения списка пользователей социальным такси. Об этом сообщили в Смольном.

Глава города отметил, что инициативу нужно рассмотреть в ближайшее время. Он хочет, чтобы соцтакси могли пользоваться инвалиды и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, которые страдают хронической почечной недостаточностью. Обычно таким гражданам нужна заместительная почечная терапия. Бегов отметил, что в городе таких людей около 500.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге почти 6 тысяч блокадников остались без социального такси. Выяснилось, что 5,6 из 74 тысяч блокадников, проживающих в Петербурге, не имеют инвалидности, а значит — права на социальное такси.