В Петербурге задержан мужчина за призывы к экстремистской деятельности в Сети

Сообщается, что гражданин нигде официально не трудоустроен. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сообщается, что гражданин нигде официально не трудоустроен. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержан мужчина, который призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Тем самым гражданин призывал других лиц к осуществлению экстремистской деятельности.

Накануне в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который живет в Красногвардейском районе.

Известно, что с 10 по 18 февраля этого года задержанный в социальной сети «Телеграмм» на публичном канале в чате размещал информацию, содержащую призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. Таким образом он призывал других людей к осуществлению экстремистской деятельности.

Следственная служба Управления ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Также полиция изъяла три мобильных телефона, системный блок, жесткий диск, ноутбук, роутер.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Кудрове полиция обыскала квартиру мужчины, который призывал в Сети к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.