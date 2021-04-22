В Петербурге возбудили уголовное дело на уроженца Смоленска, призывавшего в Сети к поджогам и уничтожению имущества

Александра Бердникова подозревают в совершении преступления по статье "Призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами. Фото: Главное следственное управление по Петербургу.

Александра Бердникова подозревают в совершении преступления по статье "Призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами. Фото: Главное следственное управление по Петербургу.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщает Главное следственное управление по Петербургу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Смоленской области Александра Бердникова.

Сообщается, что его подозревают в совершении преступления по статье «Призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами». Следствие полагает, что с 6 по 7 февраля этого года в Петербурге в социальных сетях в свободном доступе были выложены аудиоматериалы.

В них содержались призывы к проведению массовых беспорядков в России, к насилию над гражданами. Все это, по версии следствия, должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.

После проведения следственных действий выяснили, что к преступлению причастен Александр Бердников. Его задержали и с ним проводятся следственные действия.

Позднее будет принято решение об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина, который призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов.