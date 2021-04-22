В квартире петербуржца нашли майнинговую ферму

Обыск у фигуранта дела о воспрепятствовании движению транспорта в центре города. Фото: кадр видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Обыск у фигуранта дела о воспрепятствовании движению транспорта в центре города. Фото: кадр видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция нашла майнинговую ферму во время обыска у фигуранта уголовного дела о воспрепятствовании движению транспорта в центре Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти накануне утром, 21 апреля, сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России обыскали комнату 22-летнего фигуранта дела в коммуналке на Среднеохтинском пр.

Как считают оперативники, также этот молодой человек может быть причастен к насилию над правоохранителем во время несогласованной протестной акции 31 января на Пионерской площади.

В арендованной мужчиной комнате полицейские нашли подпольную майниговую ферму.Соседи по коммунальной квартире иногда удивлялись высоким счетам за электричество, но о ферме по добыче криптовалюты не знали.

Фигуранта по месту жительства во время обыска не было, но его оперативно нашли и доставили в ГСУ ГУ МВД России для следственных действий по ст. 267 УК РФ. Позже его передали в следственные органы СК РФ.

Напомним, ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Смоленской области, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам.