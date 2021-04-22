В Петербурге оперативно задержали мужчину, напавшего на пожилую сестру ученого Артура Чилингарова

В Петербурге случилось чрезвычайно происшествие, избиению подверглась пожилая женщина, сестра ученого Артура Чилингарова. Об этом сообщает «78 канал».

В Петербурге неизвестный мужчина напал на пожилую женщину в парадной дома на 1-й линии.

Известно, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ситуацию прокомментировал и сам ученый. Артура Чилингаров рассказал, что на его сестру напали. Об этом ему сообщила в телефонном разговоре сама пострадавшая.

Тогда Артур Чилингаров незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

После чего злоумышленника удалось поймать «по горячим следам». Нападавший не стал отпираться и свою вину признал.

Напомним, что Артур Чилингаров является советским и российским учёный-океанологом, доктором географических наук, профессором. Он изучал Арктику и Антарктику, был членом-корреспондентом РАНа. Ко всему прочему, Чилингаров стал депутатом Государственной Думы.