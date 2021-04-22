Пострадавшая после нападения сестра ученого Артура Чилингарова предполагает, кому могло быть выгодно ее избить

71-летняя сестра Артура Чилингарова призналась, что очень испугалась, когда на нее напали в парадной и теперь боится возвращаться домой. Об этом сообщает «78 канал».

Напомним, что в Петербурге избиению подверглась пожилая женщина, сестра ученого Артура Чилингарова.

Неизвестный мужчина напал на нее в парадной дома на 1-й линии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Когда брат потерпевшей Артур Чилингаров незамедлительно обратился в правоохранительные органы, то злоумышленника удалось поймать «по горячим следам». Нападавший не стал отпираться и свою вину признал.

Потерпевшая рассказала, что удары мужчины сыпались один за одним, при этом она кричала «Помогите!»

Согласно мнению женщины, мужчина не церемонился с ней, а даже пытался пырнуть ножом, затем увалил на пол и принялся избивать.

Уже сегодня была очная ставка с подозреваемым. Покалеченная преподавательница заявила, что у нападавшего “Лицо убийцы. Что ему было нужно, он не сказал”.

Однако предположение у женщины все же было. Она сетует на экскурсоводов, которые могли отправить к ней мужчину с ножом. Потому как с гидами у нее часто случались конфликты. Ведь незваные гости приводят смотреть туристов в парадную дома-памятника архитектуры.

Также женщина заявила, что эти экскурсии не остаются бесследными.