Пострадавшая после нападения сестра ученого Артура Чилингарова предполагает, кому могло быть выгодно ее избить

Пострадавшая после нападения сестра ученого Артура Чилингарова предполагает, кому могло быть выгодно ее избить
правоохранители устроили очную ставку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

71-летняя сестра Артура Чилингарова призналась, что очень испугалась, когда на нее напали в парадной и теперь боится возвращаться домой. Об этом сообщает «78 канал».

Напомним, что в Петербурге избиению подверглась пожилая женщина, сестра ученого Артура Чилингарова.

Неизвестный мужчина напал на нее в парадной дома на 1-й линии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Когда брат потерпевшей Артур Чилингаров незамедлительно обратился в правоохранительные органы, то злоумышленника удалось поймать «по горячим следам». Нападавший не стал отпираться и свою вину признал.

Потерпевшая рассказала, что удары мужчины сыпались один за одним, при этом она кричала «Помогите!»

Согласно мнению женщины, мужчина не церемонился с ней, а даже пытался пырнуть ножом, затем увалил на пол и принялся избивать.

Уже сегодня была очная ставка с подозреваемым. Покалеченная преподавательница заявила, что у нападавшего “Лицо убийцы. Что ему было нужно, он не сказал”.

Однако предположение у женщины все же было. Она сетует на экскурсоводов, которые могли отправить к ней мужчину с ножом. Потому как с гидами у нее часто случались конфликты. Ведь незваные гости приводят смотреть туристов в парадную дома-памятника архитектуры.

Также женщина заявила, что эти экскурсии не остаются бесследными.

“Это просто стало бедой! В парадной всё, что можно было украсть, – украдено”, — призналась пострадавшая.

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