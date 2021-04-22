Больше 20 спасателей тушат пожар на территории завода «Севкабель»

На территории завода «Севкабель» на Васильевском острове произошел пожар. Огонь охватил кровлю на площади 60 «квадратов».

Возгорание случилось в четверг, 22 апреля, по адресу Кожевенная линия, №39. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 18:20. К месту происшествия был направлен 21 сотрудник на пяти спец машинах.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по городу, горит одноэтажное пустое помещение. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг № 1 БИС.

По предварительным данным, в цеху размерами 80 на 150 метров проводились работы по резке металла, в результате чего по центру цеха загорелась кровля на площади 60 «квадратов».

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о тушении крупного пожара в промзоне на Волхонском шоссе. На борьбу с пожаром направили 26 сотрудников ведомства с привлечением шести пожарных машин.