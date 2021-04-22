УЕФА перенесет матчи группового этапа Евро-2020 из Дублина в Петербург

Информацию пока что не огласили официально.

В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу. Их перенесут из Дублина в Северную столицу, так как власти Ирландии не готовы пускать болельщиков на трибуны стадионов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян со ссылкой на источники.

Стадион в Петербурге примет игры «Польша» — «Словакия» (14 июня), «Швеция» — «Словакия» (18 июня) и «Швеция» — «Польша» (23 июня). Это решение, уверяет журналист, должны огласить в ближайшее время.

«Оргкомитет Санкт-Петербурга готов к такому решению UEFA. Дублин должен принять и одну встречу плей-офф, но она Питеру не достанется»,

— написал журналист в своем Теlеgrаm-канале.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат продажу алкоголя в стекле на время проведения Евро-2021.