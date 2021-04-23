Аршавин оценил шансы сборной России на Евро-2020

Аршавин оценил шансы сборной России на Евро-2020
Андрей Аршавин. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на Евро-2020.

По его словам, у российской сборной хорошие перспективы.

«Тем более из группы выходят не две команды, как было в мое время. Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны», — цитирует его RT.

По его словам, ключевая игра группового этапа с Данией состоится в Копенгагене, но сборная отлично готова и покажет хороший результат.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская сборная сыграет с бельгийцами, финнами и датчанами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу. Их перенесут из Дублина в Северную столицу, так как власти Ирландии не готовы пускать болельщиков на трибуны стадионов в связи с пандемией коронавируса.

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