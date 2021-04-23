Петербургский диетолог рассказал, что можно пить во время приема пищи

К вредным напиткам диетолог отнес газировки, соки из пакета и даже сладкий чай. Фото: Pixabay

К вредным напиткам диетолог отнес газировки, соки из пакета и даже сладкий чай. Фото: Pixabay

Врач-диетолог разрешил запивать еду. По словам доцента медфакультета СПбГУ Андрея Бобровского, нужно уметь выбирать напиток.

Специалист назвал утверждения о вреде запивания еды неверным. Он привел в пример здоровый обед — суп. В нем вода с едой. Сам факт пользы супа, опровергает идею о вреде запивания пищи, сообщает РИА «Новости».

Вредно пить за едой сладкие напитки. Избыток сахара увеличивает калорийность и плохо действует на пищеварении. К вредным напиткам специалист отнес газировки, сок и сладкий чай. Однако чаем без сахара запивать можно. Лучший напиток во время приема пищи эксперт назвал теплую воду.

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