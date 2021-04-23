Интересные вакансии для тех, кто ищет работу в Санкт-Петербурге

Ищут котоситтера с зарплатой от 30 000 рублей и догситтера с зарплатой до 40 000 рублей. Фото: скрин hh.ru

Ищут котоситтера с зарплатой от 30 000 рублей и догситтера с зарплатой до 40 000 рублей. Фото: скрин hh.ru

За март-апрель в Санкт-Петербурге по сравнению с январем-февралем выросло число вакансий для соискателей в сферах «Продажи» (+47%), в «ИТ, телеком» (+55%), в области производства (+41%) и строительства (+43%). Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных петербургских вакансий, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

Страховой компании нужен актуарий. Зарплата до 120 000 руб. до вычета налогов. Из навыков: понимание деятельности страховой компании, владение Excel, основы бухгалтерского учета.

Требуется андеррайтер. Работник будет заниматься расчетами тарифов, контролем убыточности портфеля ДМС. Работодатель предлагает йогу, тренинги и книги для развития.

Ищут технического тренера в одну из крупных компаний Петербурга. Нужно будет разрабатывать материалы тренингов по гидравлике, подшипниковым узлам, зубчатым передачам, редукторам и т.д.

Требуется оператор БПЛА. Зарплата до 80 000 рублей. Работа заключается в проведении аэрофотосъёмочных работ с помощью БПЛА и первичная обработка полученных данных.

Ищут Котоситтера с зарплатой от 30 000 рублей и догситтера с зарплатой до 40 000 рублей ищет компания-сервис по уходу за животными. Работу можно совмещать с другой работой или учёбой.

Компания из ландшафтной индустрии ищет садовника – водителя и предлагает зарплату от 40 000 до 50 000 руб. на руки. В рамках вакансии кандидат должен будет развозить бригаду садовников на автомобили, поливать и стричь газоны, растения.

Детскому центру требуется педагог по Петербурговедению. Компания предлагает подработку и проведение занятий «Мой любимый Петербург».

Пятновыводчик секции униформы срочно нужен одному из отелей Северной столицы. Предлагаемая зарплата составляет от 32 450 руб. до вычета налогов.

Флотатор срочно требуется в компанию по производству минеральных удобрений. Уровень зарплаты работодатель готов обсудить на собеседовании. Компания предлагает кандидату релокацию (не вахту) в Мурманскую область.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФНС назвала самые популярные профессии самозанятых в Петербурге.