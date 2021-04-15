ФНС назвала самые популярные профессии самозанятых в Петербурге

За получением статуса самозанятого чаще всего обращались водители, рекламщики и арендодатели. Фото: pixabay.com

За получением статуса самозанятого чаще всего обращались водители, рекламщики и арендодатели. Фото: pixabay.com

В ЗакСе Петербурга выступил с докладом об итогах за прошлый год глава регионального управления ФНС Александр Гнедых. Он сообщил, что во время коронавируса за получением статуса самозанятого чаще всего обращались водители, рекламщики и арендодатели.

По мнению Гнедых, петербуржцы пользуются этой возможностью из-за ее доступности — простая регистрация, налоговый вычет 10 тысяч рублей и низкая налоговая ставка (4 или 6 %).

Регистрация самозанятых петербуржцев в городе началась в начале 2020 года. Этот статус подразумевает, что у работника нет руководителя и подчиненных. Зато он получает за профдеятельность и платит подоходный налог.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Новый закон предусматривает распространение дополнительных мер соцподдержки, предоставляемых петербуржцам, которые проживали в городе Ленинграде в период его блокады