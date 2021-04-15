Внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга

Внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга
Принадлежность конкретного населенного пункта или местности к территории будет определяться документами архивных фондов Центрального государственного архива города. Фото: pixabay

Новый закон предусматривает распространение дополнительных мер соцподдержки, предоставляемых петербуржцам, которые проживали в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Принадлежность местности к территории будет определяться документами архивных фондов Центрального государственного архива города.

Гражданам, жившим во время фашистской блокады, предоставят такую соцподдержку. Это доплата к пенсии: инвалидам I группы — 10000 рублей; II группы — 7500 рублей; III группы — 5000 рублей. Также бесплатный оздоровительный отдых. Ежемесячно 3000 рублей и право на приобретение месячного льготного билета на транспорт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат заявил о снижении бедности в России. В IV квартале доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны.

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