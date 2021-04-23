В России установили даты сдачи ОГЭ для девятиклассников

В России утвердили расписание сдачи основного государственного экзамена в нынешнем году. Об этом сегодня сообщается в документе на портале правовой информации.

Таким образом экзамен по русскому языку и математике случится с 24 мая по 2 июля.

В Министерстве просвещения Российской Федерации и Рособрнадзоре решили действовать по установленному расписанию следующим образом.

В 2021 году в понедельник и вторник 24 и 25 мая проведут экзамен по русскому языку. Через несколько дней, 27 и 28 мая в четверг и пятницу пройдет математика.

Отмечается, что в ведомстве определились и с резервными датами. Так, для русского языка это будет 8 и 30 июня, а для математики 16 июня и 2 июля.

При этом пересдать русский язык можно будет 3 и 13 сентября, а математику 6 и 15 сентября.

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