Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем

Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем
Телеведущий Владимир Познер. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер рассказал о своем отношении к творчеству Александра Пушкина.

Он отметил, что не считает его нерусским писателем. При этом Познер признался, что искренне любит «Евгения Онегина» и «Медного всадника», а историческая драма «Борис Годунов» вызывает у него восхищение.

Также он отметил, что любимым его произведением являются «Повести Белкина».

«Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ», — написал Познер на сайте Познер Online.

При этом он отметил, что сам Пушкин считал себя русским.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Достоевский опубликовал работы самостоятельно, как отдельную работу. Произошло это в 1876-м году и продолжалось в течение 2-х лет. Писатель приостановил деятельность на два года. Затем вышел единственный и сборник «Дневника», посвященный Пушкину. В итоге, тираж в 4,2 тыс. экземпляров быстро разобрали читатели.

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