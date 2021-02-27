В Петербурге продадут «Дневники писателя» Достоевского за полмиллиона рублей

В Северной столице на аукцион вставили лот из четырех журналов. В них известный автор Федор Михайлович Достоевский опубликовал «Дневники писателя».

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Информация о продаже работ писателя появилась на сайте «Литфонда».

Отмечается, что Достоевский под рубрикой «Дневник писателя» публиковался в еженедельном журнале «Гражданин». Данное СМИ возглавлял князь Владимир Мещерский, который, к слову, в издании занимал и должность редактора.

Однако, позже Достоевский опубликовал работы самостоятельно, как отдельную работу. Произошло это в 1876-м году и продолжалось в течение 2-х лет. Позже писатель приостановил деятельность на два года. Затем вышел единственный и сборник «Дневника», посвященный Пушкину. В итоге, тираж в 4,2 тыс. экземпляров быстро разобрали читатели.

На аукционе выставлены журналы, которые заключены в полукожаные переплеты того времени. Стартовая стоимость «Дневников» 500 тыс. рублей. Торги начнутся в 19:00 10 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Музее Достоевского рассчитывают на строительство нового здания.