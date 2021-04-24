Сегодня «Зенит» дома сыграет с «Ротором»

Сегодня «Зенит» дома сыграет с «Ротором»
Матч пройдёт на «Газпром-Арене». Фото: Twitter ФК "Зенит"

В субботу, 24 апреля, петербургский «Зенит» сыграет с волгоградским «Ротором» в рамках 27-го тура РПЛ.

Матч пройдёт на «Газпром-Арене» в Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков. Ему помогать будут Адлан Хатуев и Андрей Гурбанов. В первом круге «Зенит» обыграл «Ротор» в Волгограде со счетом 2:0. В матче отличились Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 55 очков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки».

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