«Зенит» обыграл «Ротор» со счетом 6:0

Победой сине-бело0голубых закончился матч чемпионата российской премьер-лиги против «Ротора» из Волгограда. Игра прошла сегодня в Северной столице.

«Зенит» выиграл всухую команду из Волгограда со счётом 6:0. Голы забили шесть футболистов команды. Среди них: Малком и Артём Дзюба.

Теперь у петербургской команды 58 очков, и «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч у них 2 мая в городе на Неве против «Локомотива».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня «Зенит» дома сыграет с «Ротором». Матч пройдёт на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков. Ему помогать будут Адлан Хатуев и Андрей Гурбанов. В первом круге «Зенит» обыграл «Ротор» в Волгограде со счетом 2:0.