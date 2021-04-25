Новак уверен, что «Северный поток-2» достроят

Новак уверен, что «Северный поток-2» достроят
Александр Новак. Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя правительства России Александр Новак выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет полностью достроен.

«Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1»., отвечая на вопрос, будет ли проект доведен до конца.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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