Отказ двигателя и столкновение с птицей: экстренные приземления в аэропорту Пулково

Работа воздушных ворот Северной столицы налажена до автоматизма, поэтому в графике полетов и вылетов редко случаются чрезвычайные происшествия. За последнюю неделю, однако, таковых набралось сразу несколько.

Так, утром 26 апреля в петербургском аэропорту пришлось экстренно приземлиться грузовому самолету Ан-26. У воздушного судна, как выяснилось, отказал левый двигатель во время перелета в Хельсинки. Пилот запросил у диспетчера Пулково разрешения на аварийную посадку и успешно приземлился в Петербурге около 9 часов утра.

На борту, помимо капитана корабля, находилось еще трое членов экипажа и груз. К счастью, никто не пострадал, а груз остался в ценности и сохранности. Что перевозили России в Финляндию, и почему у самолета отказал двигатель, пока неизвестно.

Немногим ранее, в воскресенье 25 апреля, около 5 утра в воздухе над взлетно-посадочной полосой Пулково произошло еще одно ЧП: самолет столкнулся с птицей. На этот раз рейс был пассажирский, лайнер перевозил из Сочи в Петербург 104 пассажира. Посадка прошла успешно, но после, по итогам осмотра, как передает 78.ru, самолет пришлось на время вывести из работы, поскольку попадание птицы в один из двигателей привело к неполадкам.

Как правило, даже сейчас, в условиях постоянно меняющихся антиковидных ограничений и правил международных перелётов, самолеты покидают Пулково и приземляются в аэропорту строго по графику. Тем не менее, 20 апреля задержали сразу два вылета из Петербурга, авиакомпаний «Ай Флай» и S7, следующих в Самарканд и Новосибирск соответственно. По каким причинам пассажирам пришлось ждать, не уточняется.

Напомним, что в случае длительной задержки рейса пассажир имеет право отказаться от полета, потребовать возмещения убытков или компенсации морального вреда, а в некоторых случаях даже взыскать штраф с перевозчика. Кроме того, ожидая самолет на замену, можно претендовать на бесплатное хранение багажа, прохладительные напитки, горячие питание, номер в гостинице и другие привилегии.