Предложение Беглова принято: Макаров подал документы для участия в праймериз в Госдуму

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, похоже, принял предложение губернатора Северной столицы Александра Беглова о том, чтобы представлять город на Неве в Госдуме.

Во вторник, 27 апреля, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу по спискам партии «Единая Россия» от Санкт-Петербурга. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ЗакСа.

О том, что Вячеслав Макаров может покинуть петербургский ЗакС стало известно в конце марта этого года. Тогда губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с неожиданным заявлением. Он сообщил, что хотел бы видеть председателя городского парламента депутатом Госдумы.

«У него богатейший опыт в организационной работе. Такой человек смог бы объединить всех депутатов — как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области, для реализации мегапроектов», — объяснил свое предложение Беглов.

Губернатор подчеркивал: решение Макарову предстоит принять самому. Впрочем, как отмечал в разговоре с Gazeta.SPb , политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, подобное предложение относится к числу тех, от которых просто не принято отказываться. Сам же Макаров, по его словам, едва ли горит желанием покинуть Петербург.

В Северной столице спикер, по сути, — второе влиятельное лицо в городе. Здесь свои силы он направляет, в том числе на защиту Петроградской стороны от недобросовестных застройщиков. В Госдуме же он потеряется среди остальных 450 депутатов.

Сам Макаров возможное продолжение своей карьеры также комментировал без энтузиазма. Он лишь отметил, что как военный готов выполнять приказ.

«Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, четко и безукоризненно», — заметил спикер.