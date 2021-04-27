Путин в Петербурге призвал к честным выборам и пообещал новые меры поддержки семей

Владимир Путин находится с визитом в Петербурге. Глава государства посетил заседание Совета законодателей при Федеральном собрании и зашел в Эрмитаж. Северную столицу он покинет только завтра, а пока — рассказываем, что успел сделать президент.

В Петербург Владимир Путин прибыл во вторник, 27 апреля. В День российского парламентаризма он встретился с членами Совета законодателей. Заседание проходило в Таврическом дворце. Главными темами обсуждения стали реализация послания президента Федеральному Собранию и борьба с пандемией коронавируса.

Глава государства сообщил, что рассчитывает на активную и экспертную проработку мер по реализации послания.

«Очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек, парламентский контроль», — сказал президент.

Особое внимание он уделил вопросам социальной поддержки. По его словам, рынок труда еще не восстановился до конца. Он заявил, что на фоне этого власти РФ должны поэтапно выстраивать меры социальной поддержки семей.

«Будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно», — сказал Путин.

Глава государства призвал парламентариев немедленно реагировать, если граждане сообщают о проблемах при оформлении социальных выплат.

Владимир Путин также прокомментировал избирательную кампанию, которая набирает обороты. Он заявил, что она не должна отразиться на качестве законотворческой работы.

Он также попросил депутатов в период избирательных кампаний избегать популистских обещаний.

«Мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе, и начала 90-х годов: обещали все, что не попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — заметил президент.

Известно, что Владимир Путин уже успел посетить Эрмитаж. Он передал на хранение в коллекцию уникальные экспонаты, которые были созданы по заказу императора Александра II. Президент также обсудил планы по развитию музея с главой Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Сегодня у него также запланирована встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В повестке — вопросы развития города.

Ожидается, что во второй день визита в Петербурге Владимир Путин осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине. Он также поздравит ее работников с профессиональным праздником.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе на военные сборы.