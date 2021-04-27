За апрель россияне забронировали гостиницы в Петербурге на 83 млн рублей

В Петербурге за апрель гостиницы забронировали на 83 млн рублей. Фото: Baltphoto

В Петербурге за апрель гостиницы забронировали на 83 млн рублей. Фото: Baltphoto

В период второго весеннего месяца жители России заплатили примерно 83 млн рублей, чтобы забронировать гостиницы Северной столицы. Об этом сообщает Комитет по развитию туризма Петербурга.

Известно, что спрос на бронирование взлетел на 40%, если сравнивать с цифрами позапрошлого года.

Так, город на Неве находится на третьей строчке в рейтинге самых популярных направлений у туристов на майские в рамках госпрограммы субсидирования поездок «туристический кешбэк».

В Комитете по туризму Петербурга отмечают, что очень хотят в этом году отработать сезон на внутреннем туристском рынке. Ведь Северная столица — это культурно-познавательный туризм, здесь находятся одни из самых известных музеев.

По информации сервиса OneTwoTrip, свыше 80% россиян, когда думают, куда отправиться этим летом, рассматривают варианты внутри страны.

Если верить исследованию, в общем по России затраты на бронирование отелей внутри страны выросли на 60%. При этом, затраты граждан стали выше на 550 млн руб.

Однако оплата туров и авиабилетов еще не доросла до показателей 2019 года. В апреле россияне потратили на это 4 млрд руб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ажиотажный спрос на загородном рынке сохраняется в Петербурге — за первые три месяца года горожане приобрели порядка 3 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов, что стало максимальным объемом сделок за всю историй наблюдений.