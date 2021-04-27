Продажи на загородном рынке Петербурга побили рекорды

Высокий спрос на загородную недвижимость связан с закрытыми границами и высокими ценами на отдых внутри страны. Фото: unsplash

Высокий спрос на загородную недвижимость связан с закрытыми границами и высокими ценами на отдых внутри страны. Фото: unsplash

Ажиотажный спрос на загородном рынке сохраняется в Петербурге — за первые три месяца года горожане приобрели порядка 3 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов, что стало максимальным объемом сделок за всю историй наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group).

«Таким образом, за последний год, начиная с 2 квартала 2020 года, объем продаж ежеквартально составлял не менее 3 тысяч лотов, что является абсолютным рекордом», — рассказала руководитель центра Ольга Трошева.

По ее словам, высокий спрос на загородную недвижимость связан с закрытыми границами и высокими ценами на отдых внутри страны.

На высокий интерес покупателей отреагировали девелоперы. Только за первый квартал на рынке появились 3,2 тысячи лотов, что почти в 2,4 раза превышает показатели начала 2020 года.

Большинство новых лотов находится поблизости от КАД, многие покупатели рассматривают их и для постоянного проживания. В целом объем предложения на конец квартала составил более 17 тысяч объектов, что на 9% выше, чем в начале года.

При этом цены на загородное жилье продолжают расти высокими темпами. За последний год минимальная стоимость коттеджей эконом-класса в 20 км от города увеличилась на 35-47% до 1,5-2,2 млн рублей, а комфорт-класса — на 25-40% до 4,9-5,5 млн рублей. Таун-хаусы эконом-класса подорожали на 17% до 3,5-4,1 млн рублей, а комфорт — на 22-33% до 4,5-5,3 млн рублей.

По мнению экспертов, ажиотаж на загородном рынке сохранится. Границы остаются закрытыми, и многие петербуржцы решаются на покупку загородного жилья для летнего отдыха.

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