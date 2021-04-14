Денежный вопрос: в Петербурге дорожают продукты, недвижимость и еда в ресторанах

Цены в ресторанах, на полках супермаркетов и сервисах по продаже квартир растут, в отличие от доходов граждан. Фото: Pixabay

Цены в ресторанах, на полках супермаркетов и сервисах по продаже квартир растут, в отличие от доходов граждан. Фото: Pixabay

По сравнению с апрелем прошлого года, на сегодняшний день товары в продуктовых магазинах Северной столицы подорожали, в среднем, на 8%.

Об этом в среду, 14 апреля, в ходе своего выступления на заседании Законодательного собрания, рассказал начальник управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Александр Гнедых. Однако некоторые продукты, по его словам, наоборот, снизились в цене: так, рыба стала дешевле на те самые 8%.

Добавим, что сегодняшний доклад в Мариинском дворце стал первым для главы ведомства. Помимо информации о ценах на полках супермаркетов, Гнедых также прокомментировал состояние предпринимательства в городе на Неве. Чиновник отметил, что в Петербурге сохраняется тенденция к уменьшению числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Увы, повышение цен и уход участников рынка — логичное следствие коронавирусного кризиса, затронувшего едва ли не каждую сферу бизнеса. Так, несколько недель назад рестораторы объявили о вынужденном обновлении цен в меню из-за подорожавших продуктов и логистических услуг.

Как рассказал Gazeta.SPb председатель Ассоциации рестораторов Санкт-Петербурга Леонид Грабар, повышение стоимости блюд в заведениях города уже заметно — в среднем, на 10-20%. Поставщики, в свою очередь, не могут пойти навстречу владельцам точек общепита, поскольку цены поднимают еще на этапе производства. Эксперт отмечает, что надеяться на стабилизацию положения не стоит, в дальнейшем нас ожидает либо очередное подорожание, либо ухудшение качества еды.

«Теперь каждый стремится получить максимальную выгоду, вернуться к доковидным показателям, но это невозможно. То, что происходит сейчас, неизбежно отразится на посетителях — ударит либо по кошельку, либо по желудку», — подытожил Грабар.

Не отстает и ситуация с недвижимостью. Только за четыре месяца 2021 года новостройки выросли в цене на 7,4%. Средняя стоимость квадратного метра в новых домах достигла 155,5 тыс. рублей. В пригородах новостройки подорожали на 8,5% — цены поднялись до 102,6 тыс. рублей за «квадрат». При этом 75% от общего объема сделок по-прежнему совершаются в рамках льготной ипотеки.

Вторичное жилье медленнее растет в цене, но стоимость квадратного метра практически не отличается от новостроек — в марте этот показатель составил 154 тысячи рублей (вырос на 2,1% за февраль).