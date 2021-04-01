Квартиры в новостройках Петербурга в начале года подорожали на 7,4%

Квартиры в новостройках Петербурга в начале года подорожали на 7,4%
Стоимость квадратного метра в новостройках растет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Цены на жилые квадраты в новостройках Петербурга продолжают подниматься в ожидании отмены ипотеки по льготной ставке.

Строящиеся квартиры с начала 2021 года подорожали на 7,4%. По данным на апрель, средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 155,5 тыс. рублей. В пригородах новостройки подорожали на 8,5%. Сейчас цены поднялись до 102,6 тыс. рублей за метр.

Как следует из данных агентства «Петербургская недвижимость», объем продаж немного сократился до 0,95 млн «квадратов». Около 75% сделок проходили по программе ипотеки, в том числе льготной.

Объем предложения на рынке недвижимости также растет. За первый квартал появилось порядка 46 объектов площадью 1,1 млн квадратных метров. По сравнению с началом 2020-го, предложение выросло более чем в два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в мировой топ-5 по росту цен на жилье.

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