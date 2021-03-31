Петербург попал в мировой топ-5 по росту цен на жилье

Цены на жилье в Петербурге в прошлом году выросли более чем на 25%. Фото: pixabay

Цены на жилье в Петербурге в прошлом году выросли более чем на 25%. Фото: pixabay

Северная столица оказалась на пятом месте в мировом рейтинге по росту цен на жилье в прошлом году, прибавив более 25%.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные консалтинговой компании Knight Frank, по итогам прошлого года Петербург сохранил свою пятую строчку. В свою очередь Москва всего за год поднялась с 69-го места до седьмого, прирост составил 21,1%. В тройку лидеров по росту цен на жилую недвижимость попали три турецких города: Анкара, Измир и Стамбул.

По мнению экспертов, рост цен на жилые квадраты в Петербурге связан с сокращением предложений из-за замедления темпов строительства. Одновременно с этим в городе растет спрос на жилье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов утвердил повышение цен на жилье для льготников. Это должно привлечь застройщиков, которые, в свою очередь, нарастят объемы строительства социального жилья.