Беглов утвердил повышение цен на жилье для льготников

Беглов утвердил повышение цен на жилье для льготников
Благодаря новому постановлению, застройщики будут охотнее продавать городу объекты под социальное жилье и инфраструктуру. Фото: pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, призванное ускорить получение жилья льготными категориями граждан.

Как рассказал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 26 марта, цены на жилье для инвалидов, детей-сирот и многодетных семей благодаря постановлению повышаются практически до уровня средней рыночной. Это должно привлечь застройщиков, которые, в свою очередь, нарастят объемы строительства социального жилья.

«Застройщики буду охотнее продавать готовые объекты городу», — объяснил губернатор. Он подчеркнул, что в обязательства Смольного входит не только помощь льготникам и обеспечение их недвижимостью, но и развитие социальной инфраструктуры. Постановление по той же причине должно ускорить зачисление детей в школы и детсады и появление новых медучреждений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 марта Беглов утвердил так называемую «балконную амнистию» в Санкт-Петербурге.

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