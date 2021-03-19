Губернатор Александр Беглов утвердил «балконную амнистию» в Петербурге

С января 2021 года дополнительное остекление балконов в некоторых случаях необходимо согласовывать с властями. Фото: Baltphoto

С января 2021 года дополнительное остекление балконов в некоторых случаях необходимо согласовывать с властями. Фото: Baltphoto

В пятницу, 19 марта, губернатор Северной столицы Александр Беглов одобрил изменения в законе об административных нарушениях, окончательно утвердив так называемую «балконную амнистию», о чем информирует пресс-служба Смольного.

Согласно документу, подписанному градоначальником, петербуржцы, которые застеклили балкон в квартире до 1 января 2021 года освобождаются от административной ответственности и штрафа за самовольное внесение изменение в облик фасада здания.

Вместе с тем, власти нацелены на поэтапное возвращение к первоначальному облику фасадов, балконов и лоджий, остекленных с нарушением порядка согласования. Желающим улучшить свою жилплощадь теперь придется уведомлять об этом уполномоченные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов и Миллер обсудили благоустройство парка 300-летия в Приморском районе.