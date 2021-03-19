Александр Беглов и Алексей Миллер благоустроят Приморский район Петербурга

Губернатор Александр Беглов и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретились, чтобы обсудить перспективы повышения комфортности городской среды Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Беглов и Миллер подтвердили договоренность о реализации проекта по комплексному развитию береговой линии в Приморском районе при поддержке «Газпрома».

Руководители хотят благоустроить пляжную зону в парке 300-летия Санкт-Петербурга, создать спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру.

Также, в сообщении отмечается возможность интеграции парка в единый градостроительный и архитектурный ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и Лахта-Центром.

В декабре 2020 года была подписана программа развития газоснабжения и газификации города на новый пятилетний период – 2021–2025 годы.

Планируется полностью завершить к 2026 году технически возможную сетевую газификацию Петербурга.

Руководители предполагают увеличить в Петербурге количество газозаправочных станций с десяти до 25.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Беглов заверил, что власти не будут жалеть денег на оснащение школ.