Беглов заверил, что власти не будут жалеть денег на оснащение школ

Беглов заверил, что власти не будут жалеть денег на оснащение школ
Беглов принял участие в круглом столе. Фото: gov.spb.ru

Губернатор рассказал о важности школьного образования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в круглом столе, посвященном школьному образованию. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что нельзя жалеть денег на оснащение школ, так что власти будут помогать учреждениям. Он уверен, что современная школа должна учитывать интересы и родителей, и государства. Первые хотят, чтобы учреждение развивало ребенка и раскрывало его таланты, а второе – граждан, которые будут защищать интересы страны и хранить ее историю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил, что необходимо сделать для предотвращения третьей волны коронавируса.

Александр Беглов образование школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире
Дмитрий Нагиев исполнил роль маньяка Андрея Чикатило в новом сериале
Беглов заверил, что власти не будут жалеть денег на оснащение школ
В Ленобласти разыгралась нешуточная политическая борьба между коммунистами
В Петербурге открылся высокотехнологичный центр разработки и сборки ...
Вымирающий вид птиц в Австралии начал забывать свои песни
За несколько часов работы программы туристического кэшбека россияне купили ...
В России изменят порядок сдачи экзамена на права