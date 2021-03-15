Беглов заявил, что необходимо сделать для предотвращения третьей волны коронавируса

Губернатор призвал привиться от инфекции – это поможет сформировать коллективный иммунитет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что нужно делать для предотвращения третьей волны коронавируса. Своими размышлениями он поделился в ходе радиообращения.

Он отметил, что перед властями стоит важная задача – предотвратить рост числа зараженных инфекцией. Для этого нужно сформировать коллективный иммунитет. Беглов выразил надежду, что количество граждан, которые сделают прививку, будет расти.

«Вирус никуда не делся. <…> Помогите себе и своим близким. Сделайте прививку!»,

— сказал губернатор.

Известно, что в городе привились более 305 тысяч человек. Сам Беглов тоже вколол «Спутник V» и совсем не жалуется на самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Норвегии после прививки от коронавируса умер медик.