В Норвегии после прививки от коронавируса умер медик

В Норвегии разбираются, почему умер медик. Фото: pixabay

В Норвегии разбираются, почему умер медик. Фото: pixabay

Пока непонятно, связана ли вакцинация с наступлением внезапной смерти.

Медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен рассказал о смерти медика после вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Об этом сегодня, 15 марта, пишет РИА Новости.

Все случилось с жителем Осло. Врач умер после того, как сделал прививку от коронавируса, но пока непонятно, есть ли связь между инцидентом и препаратом.

«Университетская клиника выясняет, существуют ли общие особенности между тремя госпитализированными пациентами, у которых появились тромбы. Также сравниваются эти случаи с другими, выявленными за границей»,

— сказал Мадсен.

Напоминаем, что прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca сделали 120 тысяч норвежцев. В основном у людей наблюдаются легкие побочные эффекты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве не исключили, что ковид «запускает» старение организма.