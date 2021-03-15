В Минздраве не исключили, что ковид «запускает» старение организма

Течение Covid-19 с возрастом становится тяжелее, а сам новый коронавирус, возможно, запускает процессы старения в организме человека. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По ее словам, сообщает РИА «Новости», ряд ученых уже называют COVID-19 «болезнью старения» и для этого есть два повода. Во-первых, с возрастом течение ковида идет все тяжелее. Во-вторых, нельзя исключать, что ковид запускает процессы старения. Все эти факторы подчеркнула Ткачева, необходимо учитывать, когда речь идет о периоде постковидной реабилитации.

Эксперт добавила, что помимо основных симптомов ковида (лихорадка, кашель, одышка) у пожилых пациентов возможен еще и делирий. Он должен быть в перечне симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре, указала она.

Напомним, в Петербурге за последние сутки болезнь унесла жизни 45 человек. Число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 11 тыс. 701 человек.

За последние сутки в городе выявлено 933 инфицированных, побороть болезнь смогли выздоровели 684 человека.

В России, по последним данным, за сутки от коронавируса скончались 404 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антитела к коронавирусу получила половина населения крупных городов России.