Антитела к коронавирусу получила половина населения крупных городов России

Около половины жителей крупных российских городов имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования на соответствующую тему.

Специалистами из Европейского университета в Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл» изучали с 21 февраля по 5 марта репрезентативную выборку россиян.

Как сообщили «Известия», иммунитет к COVID-19 выявили у 53,4% участников. Еще в ноябре 2020 года этот показатель составлял 24%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Covid-19 опасен даже при наличии антител в организме. Для полноценной защиты нужны не только антитела в большом количестве, но и другие элементы иммунной системы.