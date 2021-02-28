Цены на вторичное жилье в Петербурге к концу зимы выросли на 2,1%

Эксперты считают, что рост цен вскоре остановится, поскольку платежеспособность населения ограничена, а основной спрос на жилье удовлетворен еще в 2020 году. Фото: pixabay

Эксперты считают, что рост цен вскоре остановится, поскольку платежеспособность населения ограничена, а основной спрос на жилье удовлетворен еще в 2020 году. Фото: pixabay

Стоимость квадратного метра во вторичной недвижимости в Северной столице за февраль повысилась, в среднем, на 2,1%.

Согласно результатам исследования аналитиков сервиса ЦИАН, по итогам февраля средняя цена “квадрата” во “вторичке” Санкт-Петербурга достигла 154 тысяч рублей, то есть, увеличилась на 2,1%. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья в других российских городах-миллионниках составляет 87,6 тысяч рублей.

Рост цен, однако, наблюдается не только в городе на Неве. Так, в Казани вторичная недвижимость подорожала на 3,1%, в Нижнем Новгороде — на 2,5%, а в Москве — на 0,3%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что в этом году особенно много собственников повысили цены на продаваемые квартиры, тогда как обычно к концу зимы стоимость, наоборот, снижают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие ограничения устанавливает жилищный кодекс по отношению к владельцам недвижимости.