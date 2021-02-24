Юрист назвала вещи, которые нельзя делать в собственной квартире

Россиянам напомнили, что нельзя делать в квартире. Фото: pixabay.com

Россиянам напомнили, что нельзя делать в квартире. Фото: pixabay.com

Россиянам напомнили про жилищный кодекс, который закрепляет определенный набор обязанностей для собственников квартир.

Адвокат Надежда Ермолаева в интервью агентству «Прайм» назвала ряд вещей, запрещенных для владельцев недвижимости. Так, собственник должен соблюдать права и интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.

Кроме этого, собственнику самовольно запрещено переделывать квартиру, использовать жилье не по назначению и бесхозяйственно обращаться с недвижимостью. За подобные нарушения органы местного самоуправления могут заставить владельца исправить все недостатки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что каждый десятый российский бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году.

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