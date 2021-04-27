Президент Владимир Путин попросил депутатов не обещать россиянам невыполнимое

Лидер Российской Федерации Владимир Путин, когда выступал на заседании Совета законодателей попросил представителей власти, которые собираются принять участие в парламентских выборах этой осенью, не давать гражданам страны таких обещаний, выполнение которых маловероятно.

Помимо этого президент России напомнил, что не стоит забыть ту негативную практику, которая случилась в 90-х годах. На тот момент, по словам Путина, россиянам, чего только не обещали.

Так, Владимир Путин объяснил, что двадцать с лишним лет назад гражданам были обещаны золотые горы лишь для того, чтобы они проголосовали. А то, что вышло в итоге, по мнению российского лидера, аукается и сегодня.

Президент заметил, что не стоит обещать невозможное, потому как это раскачивает политическую систему страны.

«Будьте ответственными по отношению к людям, честными», — констатировал глава государства.

Также президент призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в сентябре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Путин в Петербурге призвал к честным выборам и пообещал новые меры поддержки семей.