В России школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

По словам Кравцова, решение «никак не скажется на качестве образовательного процесса». Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

По словам Кравцова, решение «никак не скажется на качестве образовательного процесса». Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Минпросвещения рекомендует школам не работать все длинные майские выходные. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

Речь идет о выходных днях с 4 по 7 мая. По его словам, данная рекомендация распространяется и на учреждения дополнительного образования.

Как сообщил ТАСС Кравцов отметил, что дежурные группы в детсадах будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжить работу в эти дни. Таким образом, у большинства ребят в мае будут небольшие каникулы.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, куда сходить на майских праздниках в Петербурге.