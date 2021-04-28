«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в столице Соединенных Штатов на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в присутствии 2 133 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил нидерландский нападающий Даниэль Спронг.

Российский нападающий, выступающий на «Вашингтон, Александр Овечкин из-за травмы не смог принять участия в матче.

«Вашингтон Кэпиталз» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ в 68 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.