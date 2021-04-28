В Петербурге в три раза увеличился спрос на работников скорой помощи

Спрос на сотрудников в медицинской сфере продолжает увеличиваться по всей стране. Не является исключением и Петербург.

По данным исследования аналитиков сервиса HeadHunter Северо-Запад, в первом квартале 2021 года в России было открыто почти 4000 вакансий для врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров и других сотрудников службы скорой медицинской помощи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель было открыто почти 1000 вакансий для сотрудников скорой помощи.

Средняя предлагаемая зарплата для врача скорой помощи составила 45 тыс. рублей. Фельдшеру в среднем предлагают 24 500 рублей, водителю – 30 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в октябре число предложений для медиков и фармацевтов выросло на 18% по сравнению с февралем. За три недели появилось свыше трех тысяч новых предложений по работе в этой области — это в три раза выше прошлогодних показателей.