В Петербурге началось заседание ЗакСа – депутаты обсудят ЗНОП и наказы избирателей

В Мариинском дворце стартовало заседание Законодательного Собрания. Парламентарии планируют окончательно принять изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Депутаты также обсудят несколько проектов совершенно новых законов.

Война за зеленую карту Петербурга, по всей видимости, будет закончена сегодня. В повестке – третье чтение изменений в закон о ЗНОП. Особенно тщательно депутаты готовились ко вторым чтениям. Тогда парламентарии подготовили 177 поправок. Большую часть из них комиссия по городскому хозяйству рекомендовала отклонить. Среди них были и те, которые касались «болевых» точек Петербурга – сквер в Кузнечном переулке, территория парка Малиновка и Муринского парка.

В третьем чтении рассмотрят инициативу о поддержке владельцев общепита. Депутаты считают, что бизнес можно поддержать, разрешив устанавливать павильоны рядом с заведениями без проведения аукциона.

На обсуждение депутатов также представят проект закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге». Парламентарии хотят разработать документ, который будет регламентировать работу детского омбудсмена. Напомним, что в настоящее время эту должность занимает Анна Митянина.

Еще один новый закон, который может появиться в Петербурге, — «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Он предполагает учреждение новой формы участия граждан «в управлении делами государства» через взаимодействие с депутатами.

Дело в том, что во время избирательной кампании петербуржцы обращаются к кандидатам с просьбами изменить действующее законодательно. Эти обращения не регламентируются. Депутаты хотят установить минимальные требования к ним и определить, как кандидат должен работать с этими обращениями, если он в результате стал депутатом ЗакСа.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что спикер ЗакСа Макаров документы для участия в праймериз в Госдуму.